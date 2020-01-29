المرصد السوري لحقوق الانسان: مصلحة مزدوجة يحققها أردوغان من نقل المرتزقة إلى ليبيا

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن قضية المرتزقة التي ترسلهم تركيا إلى ليبيا، تفاقمت جدا وباتت قضية رأي عام في سوريا وليبيا، وسط استياء الشعبين تجاهها خصوصا بعدما شاهدناه من تباهيهم بالحصول على الدينارات الليبية والدولارات الأمريكية من عملهم كمرتزقة.

وأضاف عبد الرحمن، في مداخلة هاتفية لقناة 218، تابعتها “أوج”، أن 3 من المرتزقة ماتوا بالأمس في قصف جوي لـ”الجيش”، وجثامينهم تحولت إلى أشلاء، موضحا أن 42 ماتوا من هؤلاء جراء القتال في ليبيا حتى الآن، كما أن 62 منهم وصلوا إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية من خلال الرواتب الشهرية التي دفعت لهم، بحسب تأكيده.

وتابع أن عملية نقل المرتزقة مستمرة رغم ادعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوقف نقلهم، مؤكدا وصول نحو 3400 مرتزق إلى الأراضي الليبية، وأن عدد الموجودين في معسكرات تركيا يزيد على 2000 مرتزق، كما طالب رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، وخليفة حفتر بإدانة إرسال هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا.

وأكد عبد الرحمن انكشاف أمر أمير الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا، عبدالحكيم بلحاج، ومهدي الحاراتي “ليبي أيرلندي” منذ الحرث/ نوفمبر عام 2012م، عندما كانا ينقلان الجهاديين والسلاح تحت مسمى المواد الإغاثية، قائلا: “اليوم الأمر أصبح عكسيا؛ بعد أن دمروا ثورة الشعب السوري انتقلوا لتدمير الشعب الليبي”.

وأوضح أنه منذ التمور/ أكتوبر الماضي، بدأت تركيا في نقل الجهاديين إلى ليبيا، متسائلا: “هناك عناصر من داعش فُقدوا فأين هم؟ أين عشرات الآلاف الذين تحدث عنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ ومن سيطر على إدلب؟”، قائلا: “هؤلاء ليس لهم طريق إلا الذهاب إلى ليبيا”.

وذكر أن قتال المرتزقة في ليبيا يخدم مصالح أردوغان والتخلص من الجهاديين في آن واحد، متسائلا عن المكان الذي ذهب إليه مجموعات جهادية مثل “حراس الدين” و”أنصار الإسلام” وأيضا الحزب الإسلامي التركستاني؟ مختتما: “الإسلام السياسي لديه ماكينة إعلامية كبيرة، يهاجموننا بسبب موقفنا، ولديهم دور أساسي في نقل الجهاديين ومحاربة الديمقراطية في البلدان”.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

المصدر: وكالة الجماهيرية للأنباء أوج