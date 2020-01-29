المرصد السوري لحقوق الانسان:قتلى وجرحى من الجيش الوطني والقوات التركية بقصف جوي مجهول قرب الحسكة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قصفاً جوياً من قبل طائرات مجهولة حتى اللحظة استهدف مواقع تابعة للفصائل الموالية لأنقرة في قريتي الخريطة والقاسمية بريف تل تمر. وأدى القصف الذي لم تعرف هويته حتى الآن إلى مقتل 8 عناصر من الفصائل الموالية لتركية على الأقل، بالإضافة لوجود معلومات عن سقوط قتلى من #الجيش_التركي جراء الاستهداف، حسب المرصد. وكان المرصد السوري قد نقل عن ما أسماه مصادر موثوقة في 14 يناير/ كانون الثاني، أن قصفاً بالأسلحة الثقيلة من قبل الفصائل الموالية لتركيا استهدف الجبهة الغربية في تل أبيض. ورصد “المرصد السوري” قصفاً من داخل الأراضي التركية على قرية “سليمة” وعدة قرى أخرى.

المصدر:موقع الحل السوري