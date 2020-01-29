المرصد السوري لحقوق الانسان:النظام يسيطر على معرة النعمان

دخل الجيش السوري اليوم (الثلاثاء) إلى مدينة معرة النعمان الاستراتيجية ثاني أكبر مدن محافظة إدلب شمال غرب سوريا، بحسب الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد “سيطرة قوات النظام على مدينة معرة النعمان، ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب بشكل كامل”.

وأوضح أن السيطرة على معرة النعمان جاءت بعد “اقتحامها من ثلاثة محاور هي الجنوبية والغربية والشرقية بعد أربعة أيام من بدء عملية عسكرية برية لقوات النظام (..) بغطاء جوي هائل”.

وأشار المرصد إلى أن الجيش السوري “تمكن خلال الأيام الماضية من السيطرة على 26 منطقة آخرها مدينة معرة النعمان”.

وتحدث المرصد، ومقره لندن، عن “اشتباكات عنيفة متواصلة” تدور على محاور أطراف مدينة معرة النعمان، بين قوات الجيش السوري من ناحية والفصائل المسلحة من ناحية أخرى.

ووثق المرصد السوري سقوط 126 قتيلا من قوات الجيش السوري، و137 من الفصائل المعارضة، بينهم 107 مقاتلاً متشدداً.

وبالسيطرة على مدينة معرة النعمان، سيؤمن الجيش السوري كامل طريق حماة -حلب الدولي، والذي يمر عبر إدلب، كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة سوتشي الروسية عام 2018.

المصدر:شينخوا