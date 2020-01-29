المرصد السوري لحقوق الانسان:للمرة الثانية في 24 ساعة..النظام يستهدف نقطة تركية بحلب

جددت ميليشيات موالية للنظام السوري، الأربعاء، استهداف نقاط عسكرية تركية في منطقة الراشدين بضواحي مدينة حلب، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف ميليشيات النظام رتلا عسكريا تركيا في منطقة الراشدين بقذائف صاروخية تسببت باندلاع النيران في آلية عسكرية تركية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

أتى هذا الاستهداف بعد استهداف آخر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، الثلاثاء، للنقطة التركية في منطقة الراشدين.

وكان المرصد ذكر صباح الثلاثاء، أن الرتل العسكري التركي الذي دخل الأراضي السورية، مساء الاثنين، عمد إلى التمركز في صوامع الحبوب جنوب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث من المرتقب أن تتخذ القوات التركية من الصوامع نقطة عسكرية جديدة لها.

المصدر:قناة العربية