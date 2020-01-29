إردوغان: روسيا لا تلتزم باتفاقاتها في شأن إدلب

29 يناير,2020
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نقلت قناة «إن.تي.في» التلفزيونية، اليوم (الأربعاء)، عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله إن روسيا لا تلتزم باتفاقات سوتشي أو آستانة المتعلقة بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وأثار تجدد قصف قوات الحكومة السورية، المدعومة من روسيا، على إدلب مخاوف من تدفق موجة جديدة من اللاجئين من المحافظة التي يعيش فيها قرابة ثلاثة ملايين شخص.
وأدلى أردوغان بكلامه في طائرة رحلة العودة من السنغال. ونقل التلفزيون عنه أيضا أن تركيا أبلغت روسيا بأن صبرها ينفد إزاء استمرار القصف، مضيفا أنها ستفعل اللازم، كما أوردت وكالة رويترز.
ومعلوم أن جيش النظام السوري أعلن اليوم أنه استعاد مدينة معرّة النعمان من الفصائل المعارضة.

المصدر:الشرق الاوسط

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