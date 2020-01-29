مدير “المرصد السوري”: نتيجة الاتفاقات الروسية التركية استمرت العمليات الروسية وتسببت في تهجير ما يزيد على مليون مدني

مدير “المرصد السوري”: قوات النظام كانت تسيطر على ١٩.٤٪ من إجمالي الأراضي السورية قبل اتفاقات آستانا واليوم باتت تسيطر على ٧٢.٨٪.. وقوات المعارضة باتت تسيطر على مساحة لا تزيد على ٢.٦٪ من الأراضي السورية.. لماذا التآمر؟ عملية “درع الفرات” بدأت في مقابل حلب الشرقية.. وبعدها كانت هناك عفرين مقابل الغوطة الشرقية.. وشاهدنا كيف احتلت تركيا مناطق وسيطرت قوات النظام وروسيا على مناطق أخرى.. أين النقاط التركية الآن؟ شاهدنا “أردوغان” يهدد فقط.. نقطة معرحطاط أنشئت بعدما سيطر النظام على خان شيخون ومناطق في أقصى ريف معرة النعمان.. تركيا تدعم الإرهاب.. كيف دخل الإرهابيون إلى سوريا إلا عبر الأراضي التركية؟ في الخامس عشر من فبراير العام الماضي اجتمع بوتين وروحاني وأردوغان وكانت هناك اتفاقات.. ونتيجة الاتفاقات الروسية التركية استمرت العمليات الروسية وتسببت في تهجير ما يزيد على مليون مدني.. كما قتل ١٨٠٠ شخص من بينهم ٤٨٠ طفلا.. ماذا فعل أردوغان غير اللعب بالعواطف وقتل السوريين عبر الحدود برصاص الجندرما التركية.. تركيا لم تدعم الجماعات المعارضة المعتدلة ولا المقاتلين الذين يدافعون عن مناطقهم بل دعمت جماعات متطرفة إرهابية.. تركيا هدفها في سوريا هو قتال الأكراد واحتلال عفرين ومناطق درع الفرات ونبع السلام.. هناك ٣ نقاط تركية باتت في مناطق سيطرة النظام.. هذه النقاط كانت تهدف إلى مراقبة وقف إطلاق النار ولكنها باتت شيطان أخرس في سيطرة قوات النظام على تلك المناطق.. نحن لا نتهم الشعب التركي بل حكومة أردوغان التي أدخلت المتطرفين إلى سوريا وأنقذت بشار الأسد.. وحينما كان الأسد مهددا قبل الثورة السورية أنقذه أردوغان وها هو ينقذه مرة أخرى

نتيجة الاتفاقات الروسية التركية استمرت العمليات الروسية وتسببت في تهجير ما يزيد على مليون مدني مدير "المرصد السوري": قوات النظام كانت تسيطر على ١٩.٤٪ من إجمالي الأراضي السورية قبل اتفاقات آستانا واليوم باتت تسيطر على ٧٢.٨٪.. وقوات المعارضة باتت تسيطر على مساحة لا تزيد على ٢.٦٪ من الأراضي السورية.. لماذا التآمر؟ عملية "درع الفرات" بدأت في مقابل حلب الشرقية.. وبعدها كانت هناك عفرين مقابل الغوطة الشرقية.. وشاهدنا كيف احتلت تركيا مناطق وسيطرت قوات النظام وروسيا على مناطق أخرى.. أين النقاط التركية الآن؟ شاهدنا "أردوغان" يهدد فقط.. نقطة معرحطاط أنشئت بعدما سيطر النظام على خان شيخون ومناطق في أقصى ريف معرة النعمان.. تركيا تدعم الإرهاب.. كيف دخل الإرهابيون إلى سوريا إلا عبر الأراضي التركية؟ في الخامس عشر من فبراير العام الماضي اجتمع بوتين وروحاني وأردوغان وكانت هناك اتفاقات.. ونتيجة الاتفاقات الروسية التركية استمرت العمليات الروسية وتسببت في تهجير ما يزيد على مليون مدني.. كما قتل ١٨٠٠ شخص من بينهم ٤٨٠ طفلا.. ماذا فعل أردوغان غير اللعب بالعواطف وقتل السوريين عبر الحدود برصاص الجندرما التركية.. تركيا لم تدعم الجماعات المعارضة المعتدلة ولا المقاتلين الذين يدافعون عن مناطقهم بل دعمت جماعات متطرفة إرهابية.. تركيا هدفها في سوريا هو قتال الأكراد واحتلال عفرين ومناطق درع الفرات ونبع السلام.. هناك ٣ نقاط تركية باتت في مناطق سيطرة النظام.. هذه النقاط كانت تهدف إلى مراقبة وقف إطلاق النار ولكنها باتت شيطان أخرس في سيطرة قوات النظام على تلك المناطق.. نحن لا نتهم الشعب التركي بل حكومة أردوغان التي أدخلت المتطرفين إلى سوريا وأنقذت بشار الأسد.. وحينما كان الأسد مهددا قبل الثورة السورية أنقذه أردوغان وها هو ينقذه مرة أخرى Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, January 29, 2020