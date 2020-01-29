المرصد السوري لحقوق الانسان:جيش الأسد يقضم نصف إدلب ويستهدف القوات التركية وأنقرة تهدد

تمكنت قوات النظام السوري في الساعات الماضية من تحقيق تقدم متسارع في محافظة إدلب، منذ انطلاق عملياتها العسكرية البرية التي تقودها غرفة عمليات روسية في 24 يناير الجاري.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أمس، إن “قوات النظام سيطرت خلال مئة ساعة على 26 منطقة بريف إدلب، وبذلك تكون قد أحكمت السيطرة على نحو 40 كيلومتراً من طريق دمشق – حلب الدولي في إدلب، فيما يتبقى لها نحو 25 كيلومتراً للسيطرة عليها بشكل كامل”.

وأضاف أن “قوات النظام باتت على بعد عشرة كيلومترات من بلدة سراقب، فيما لا تزال الفصائل تسيطر على نحو 57 في المئة من محافظة إدلب مقابل 43 في المئة للنظام”.

وكان النظام أعلن في وقت سابق، استعادة مدينة معرة النعمان ثاني أكبر مدن إدلب، على الطريق الدولي الذي يربط حلب بدمشق، ويمر بأبرز المدن السورية من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن، وبدأ بتطهير أحيائها من الألغام والعبوات الناسفة.

وفي حلب، أفاد “المرصد” باستهداف قوات النظام بالقذائف قوات تركية بمناطق في ريفي حلب الغربي والجنوب الغربي، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المسلحة وقوات النظام.

وواصلت قوات النظام تقدمها على محاور القتال في أرياف حلب وإدلب، فيما تمكنت من تعزيز نقاطها على محور خان طومان جنوب غرب حلب، بعد استهدافات نارية لمواقع المعارضة المسلحة.

وفي دير الزور، تواصل قوات النظام منذ أيام حملة جديدة لاعتقال الشبان بالمدينة، لإرغامهم على تأدية الخدمة الإلزامية في صفوفها.

المصدر:موقع السياسة