آلاف النازحين بين مطرقة التهجير وسندان تركيا والفصائل 

29 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ابتزاز عناصر المعابر الواصلة مع منطقة “عفرين” من المنتمين إلى هيئة تحرير الشام، النازحين حيث يطلبون منهم دفع مبالغ مالية لإدخال معداتهم أو آثاث منازلهم إلى المنطقة والتعامل معهم وكأنهم تجار، حيث يتم فرض إتاوات على كل سيارة تحمل بضائع أو معدات.
وأفادت مصادر بأن إحدى السيارات تعرضت لفرض مبلغ 50 دولار على أحد حواجز هيئة تحرير الشام، كما يجري إيقاف آخرين لساعات بسبب رفضهم الدفع.
وبحسب توثيقات “المرصد السوري”، نزح أكثر من 75 ألف مواطن خلال الأيام الأربعة الأخيرة، فيما تنتشر قوات حرس الحدود التركي على طول الحدود مع لواء إسكندرون. وقالت مصادر إن الأيام الأخيرة شهدت استقدام تعزيزات عسكرية إلى النقاط الحدودية، وسط تشديد أمني.

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