“تحرير الشام” تقتحم حرمة مشفى تحت تهديد السلاح.. والجمعية الطبية السورية الأمريكية توقف عملها في “مركزي إدلب”

أصدرت الجمعية الطبية السورية الأمريكية ومنظمات تعمل في القطاع الطبي في إدلب، بياناً مشتركاً أعلنت عن توقفها عن العمل في مشفى إدلب المركزي، بعد تعرض المشفى للاقتحام من قبل هيئة تحرير الشام التي عملت على تركيب أجهزة اتصالات لاسلكية على سطح المشفى، ما اعتبرته المنظمات تهديدا لأرواح المرضى والكادر الطبي في المشفى. وجاء في البيان الذي نشرته الجمعية الطبية السورية “سامز” وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة منه، أن الكوادر الطبية في محافظة إدلب تسعى يومياً لتقديم الخدمات الصحية المختلفة لمئات المصابين وآلاف النازحين والمهجرين من بيوتهم، عبر المشافي والمنشآت الطبية المنتشرة في المحافظة، وتعمل الكوادر الطبية على تأمين حاجة آلاف المدنيين من إسعاف للجرحى وعلاج للمرضى وتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، بعد التصعيد الأخير الذي شهدته مناطق في إدلب، وتسبب بحركة نزوح آلاف المدنيين،

وذكر البيان أن مجموعة أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام دخلت مشفى مدينة إدلب المركزي تحت تهديد السلاح، وقامت بتركيب أجهزة اتصالات لاسلكية على سطح مبنى المشفى، ما اعتبرته جمعية “سامز” خطرا وتهديدا للمرضى داخل المشفى وللكادر الطبي العامل فيه، دون الأخذ بعين الاعتبار حرمة العمل الطبي الإنساني وما يسببه ذلك الفعل من مخاطر تهدد المشفى الذي يقدم خدماته للمدنيين في إدلب، ويهدد أيضاً من فيه من مرضى وكادر طبي.

وأعربت الجمعية عن إدانتها لما قامت به عناصر المجموعة الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، وعن إيقافها العمل في مشفى إدلب المركزي بشكل كامل. كما طالبت الجمعية بإزالة الأجهزة التي تم تركيبها على المشفى بشكل فوري وذلك لضمان استمرار عملها الطبي، وطالبت أيضاً بتحييد المنشآت الطبية عن العمل العسكري لاستمرار العمل للوصول إلى المتضررين ومساعدتهم وتقديم الرعاية لهم. وأكدت “سامز” في بيانها، الاستعداد الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات بحال استمرار التدخل بالعمل الطبي. ووقعت على البيان العديد من المنظمات الطبية، من بينهل “الجمعية السورية الأمريكية – سامز”، ومديرية صحة إدلب ومنظمة سوريا للإغاثة التنمية والرابطة الطبية للمغتربين السوريين ومؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية ومنظمة الأمين للمساندة الإنسانية ومنظمة مستقبل سوريا الزاهر ومنظمة إحياء الأمل والمؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية.

وتعتبر الجمعية الطبية السورية الأمريكية “سامز” من أبرز الجهات الداعمة للقطاع التعليمي في الشمال السوري، وتقدم الدعم الكامل للكثير من المشافي والمراكز الصحية، بما في ذلك مشفى إدلب المركزي الذي يعتبر من بين أهم المشافي في المدينة ويقصده آلاف المدنيين من المدينة وريفها لتلقي العلاج، ويحتوي على عيادات في معظم الاختصاصات، بما في ذلك الداخلية وطب الأسنان والعيادات النسائية والجلدية، والعديد من غرف العمليات.