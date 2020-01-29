المخابرات التركية تطلب من فصائلها التوجه إلى ريف حلب.. و”تحرير الشام” تفرض شروطها

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن مئات المقاتلين من حركة نور الدين الزنكي سيدخلون غدا إلى ريف حلب الغربي، بعد اتفاق مع هيئة تحرير الشام وبطلب من المخابرات التركية.

وبحسب مصادر “المرصد السوري”، ستتحرك الدفعة الأولى صباح غد، حيث سيقدر عدد تلك الدفعة بـ500 مقاتل إلى منطقة نفوذ “تحرير الشام”.

وعلم “المرصد السوري” بأن “تحرير الشام” فرضت شروطا لدخول تلك المجموعات، ومنها عدم تواجدهم ضمن القرى كمقرات عسكرية وإنما يكون وجودهم على الجبهات فقط، كما أنهم سيبتعدون عن ملفات إدارة المنطقة أو الأمن أو الشرطة وليس لهم صفة الفصيل، وإنما تكون علاقتهم بغرفة العمليات مباشرة.