قافلة تعزيزات لوجستية لـ”التحالف الدولي” تصل إلى مدينة القامشلي لتجهيز القواعد العسكرية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول قافلة جديدة لـ”التحالف الدولي” من معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تضم القافلة أكثر من 50 شاحنة تحمل مواد لوجستية يعتقد أنها تجهيزات لبناء قواعد تل بيدر وتل براك.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 يناير/كانون الثاني، توجه قافلة شاحنات للقوات الأمريكية من قواعدها في ريف الحسكة الجنوبي إلى قاعدة تل بيدر التي تمت توسعتها بالقرب من الطريق الدولي M4 عند مفرق الدرباسية – الحسكة، في حين وصلت أكثر من 75 شاحنة تحمل أسلحة ثقيلة ومدرعات عسكرية ومواد لوجستية، إلى قاعدة تل بيدر.

على صعيد متصل، تجولت قوات أمريكية في منطقة تل براك. وقالت مصادر “المرصد السوري” إن القوات الأمريكية دفعت مبالغ مالية لأصحاب أراضي بغية إنشاء قاعدة أمريكية هناك.