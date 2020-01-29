مدير”المرصد السوري”: اليوم كان هناك 10 شهداء في جبل الأربعين بريف إدلب جراء قصف الطائرات الروسية.. وهذه المنطقة نزح نحو 70% من سكانها على ما يبدو الروس لديهم الرغبة بتهجير من تبقى ليلتحقوا بعشرات آلاف المهجرين الذين رصدناهم خلال الـ5 أيام الفائتة.. كما أن الجندرما التركية تمنع دخول أي سوري ولكن تسمح بذهابهم باتجاه عفرين وإعزاز بعد أن ضاقت بهم في إدلب.. كما أن بعض العاملين في المنظمات الإنسانية يبيعون الخيمة بـ60 ألف ليرة لنازح ربما لا يملك ثمنها.. لماذا لا تدخل المساعدات الإنسانية لآلاف المشردين في إدلب؟ وعلى المجتمع الدولي التحرك.. كما أن هيئة تحرير الشام تتاجر بالنازحين.. هناك الآن مزيد من الغارات الروسية لدفع المواطنين على النزوح.. ونطالب “أردوغان” ان يعمل شيء مع صديقه “بوتين” من أجل إيقاف العملية العسكرية في إدلب وحلب.. كما أن المخابرات التركية سمحت لحركة نور الدين زنكي بالاتفاق مع هيئة تحرير الشام بإرسال مئات المقاتلين إلى جبهة ريف حلب الغربي.. ومن المفترض أن يبدأوا الدخول صباح الغد..

تركيا التزمت بتسليم المناطق للروس انطلاقا من ريف حماة الشمالي وصولا إلى معرة النعمان.. قبل قليل وصلت قوات النظام على بعد 5 كم عن مدينة “سراقب” التي أفرغت من سكانها.. ونخشى أن يتم إفراغ السكان.. والرئيس التركي يقول أنه مستاء من التصرفات الروسية