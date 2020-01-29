الفصائل الموالية لتركيا تشن هجوما على “قسد” في قرية “أم الكيف” الاستراتيجية

30 يناير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بين قوات سوريا ااديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا، إثر محاولة الأخيرة التقدم على نقاط “قسد” في صوامع وقرية “أم الكيف” بريف تل تمر الشمالي، في حين تمكنت “قسد” من صد الهجوم وإلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف القوات المهاجمة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 21 يناير/كانون الثاني، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدف قرية “أم الكيف” الواقعة بريف بلدة تل تمر في ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. يذكر أن قرية “أم الكيف” تقع على الطريق الواصل ما بين مدينة رأس العين وبلدة تل تمر من الجهة الشمالية.

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