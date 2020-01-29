طائرات “الضامن” الروسي تدمر مشفى في أريحا.. وأكثر من 140 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد” 

قصفت الطائرات الحربية الروسية بـ 3 غارات استهدفت مشفى الشامي الجراحي في مدينة أريحا، ما تسبب بتدميره وخروجه عن الخدمة، وأصيب عدد من كادره الطبي بجروح متفاوتة أحدهم بحالة خطيرة.

وتواصل الطائرات الحربية قصفها منطقة “خفض التصعيد” ليرتفع عدد الغارات الروسية إلى 96، استهدفت كل من بسقلا وحاس وكفرنبل وأريحا وكفرلاتة وريف حلب الجنوبي. كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 33 استهدفت كل من كفرعميم ومعردبسي وخان السبل ومناطق في جبل الزاوية.

وارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على كل من كفرعميم ومحاور ريف حلب الجنوبي إلى 14.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الشهداء جراء غارات من طائرات روسية على قرية كفرلاتة، اليوم، إلى 10 مدنيين بينهم طفل وإصابة نحو 20 آخرين بينهم نساء وأطفال. ووثق “المرصد السوري” استشهاد مواطن جراء قصف طائرات النظام الحربية محيط بلدة سراقب. على صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات العنيفة تتواصل على محاور ريفي حلب وإدلب، إذ تحاول قوات النظام التقدم باتجاه مدينة سراقب عقب السيطرة على بلدة معردبسة وبلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي.

أما في حلب، تشهد بلدة خان طومان اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة والفصائل من جهة أخرى، فيما انتزعت قوات النظام السيطرة على 5 مناطق هي (مستودعات خان طومان وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومنطقة مساكن الصحفيين ومعراتا).

وفي إدلب، سيطرت قوات النظام على بلدة خان السبل ومعردبسي والقاهرية والجرادة والرويحة وأجزاء واسعة من بلدة خان السبل. وبذلك، باتت قوات النظام على مسافة أقل من 7 كلم عن بلدة سراقب الاستراتيجية، وسط استمرار المعارك هناك.

وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 31، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وخان السبل ومعردبسي).

ووثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الجاري، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 163، بينما ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 179 بينهم من 140 المجموعات الجهادية.