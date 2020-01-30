الطائرات الروسية ترتكب مجزرة جديدة في إدلب وتقتل 10 مدنيين بينهم 7 نازحين في مدينة أريحا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مجزرة جديدة راح ضحيتها 10 مدنيين في مدينة أريحا بعد قصفها من قبل طائرات حربية روسية عند منتصف ليل الأربعاء – الخميس ، وفي التفاصيل فإن أحد الغارات استهدفت محيط الفرن بالمدينة ما أدى لاستشهاد 7 مدنيين بينهم 5 مواطنات وطفل، وهم من نازحي قرية جوزف بجبل الزاوية، فيما استشهد البقية في الغارات على مشفى الشامي الجراحي، وبذلك يرتفع إلى 21 تعداد المدنيين الذين استشهدوا خلال الـ 24 ساعة الفائتة جراء القصف الجوي على إدلب، هم: 10 بينهم طفل جراء قصف جوي روسي على قرية كفرلاتة بجبل الأربعين بريف إدلب، و10 بينهم طفل و5 مواطنات جراء قصف جوي روسي على مدينة أريحا، ورجل جراء قصف طائرات النظام الحربية على محيط بلدة سراقب.

على صعيد متصل رصد المرصد السوري استمرار الاشتباكات بوتيرة على محوري الصحفيين غرب مدينة حلب والقراصي بريفها الجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، في هجمات متواصلة من قبل الأخير بغية تحقيق تقدمات جديدة في المنطقة، كما تستمر الاشتباكات بين الطرفين على محاور واقعة شمال مدينة معرة النعمان في محاولة من قبل قوات النظام الاقتراب أكثر فأكثر والوصول إلى بلدة سراقب بعد أن اقتربت إلى مسافة نحو 5 كلم منها.

وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 33، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي).

فيما أقدمت قوات النظام على تصفية مدني مسن عبر إطلاق النار عليه في مدينة معرة النعمان، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الرجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين قالت هيئة تحرير الشام أن أحد خلاياها المتواجدين في مدينة معرة النعمان عمد إلى تفجير نفسه بحزام ناسف، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.