المليشيات الأجنبية الموالية لإيران تخسر 6 من مقاتليها بعد دخولها على خط معركة اتستراد الـ (M5)

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 مقاتلين موالين لإيران من جنسيات غير سورية وذلك جراء المعارك الدائرة مع الفصائل ومجموعات جهادية في محيط خان طومان ومحاور أخرى بريف حلب الجنوبي، وذلك بعد دخول المليشيات الموالية لإيران على خط معركة اتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بـ M5 قبل 4 أيام، على صعيد متصل تستمر الاشتباكات العنيفة على محاور ضمن المنطقة الواقعة بين معرة النعمان وسراقب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، وذلك في إطار الهجمات المتواصلة من قبل الأول الذي يحاول السيطرة على مرديخ وجوباس والوصول إلى بلدة سراقب، في حين تترافق الاشتباكات مع ضربات جوية مكثف من قبل مروحيات النظام وطائراته الحربية بالإضافة للطائرات الروسية فضلاً عن القصف البري المكثف وخاصة على سراقب.