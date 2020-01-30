المليشيات الأجنبية الموالية لإيران تخسر 6 من مقاتليها بعد دخولها على خط معركة اتستراد الـ (M5)

30 يناير,2020
أقل من دقيقة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 6 مقاتلين موالين لإيران من جنسيات غير سورية وذلك جراء المعارك الدائرة مع الفصائل ومجموعات جهادية في محيط خان طومان ومحاور أخرى بريف حلب الجنوبي، وذلك بعد دخول المليشيات الموالية لإيران على خط معركة اتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بـ M5 قبل 4 أيام، على صعيد متصل تستمر الاشتباكات العنيفة على محاور ضمن المنطقة الواقعة بين معرة النعمان وسراقب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل ومجموعات جهادية من جهة أخرى، وذلك في إطار الهجمات المتواصلة من قبل الأول الذي يحاول السيطرة على مرديخ وجوباس والوصول إلى بلدة سراقب، في حين تترافق الاشتباكات مع ضربات جوية مكثف من قبل مروحيات النظام وطائراته الحربية بالإضافة للطائرات الروسية فضلاً عن القصف البري المكثف وخاصة على سراقب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

30 يناير,2020

شريط مصور يرصد الكارثة الإنسانية التي يعايشها المدني السوري في ظل استمرار عمليات النزوح الجماعي من ريف إدلب وسط تعامي المجتمع الدولي

30 يناير,2020

19434 شخص بينهم نحو 8500 مدني من ضمنهم 2070 طفل.. قتلتهم الطائرات الروسية منذ بدء مشاركتها العسكرية على الأراضي السورية

30 يناير,2020

الطائرات الروسية ترتكب مجزرة جديدة في إدلب وتقتل 10 مدنيين بينهم 7 نازحين في مدينة أريحا

30 يناير,2020

طائرات حربية مجهولة تستهدف مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بالقرب من طريق “M4” في ريف الحسكة