المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 10 مدنيين بغارات روسية على إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطيران الحربي الروسي نفذ مجزرة جديدة راح ضحيتها 10 مدنيين في مدينة أريحا بريف إدلب، فجر اليوم الخميس.

وأضاف المرصد أن إحدى الغارات استهدفت محيط الفرن بالمدينة، ما أدى لمقتل 7 مدنيين بينهم 5 نساء وطفل، وهم من نازحي قرية جوزف بجبل الزاوية، فيما قتل البقية في الغارات على مستشفى الشامي، وبذلك يرتفع إلى 21 تعداد المدنيين الذين قتلوا خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الجوي على إدلب.

المصدر:قناة العربية