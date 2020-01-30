مدير “المرصد السوري”: قوات النظام تحاول التقدم باتجاه بلدة سراقب وباتت على بعد مسافة 2 كيلومتر عنها.. جميع سكان “سراقب” نزحوا ولم يبق فيها إلا القلة القليلة وجماعات عسكرية مثل “فيلق الشام” و”تحرير الشام” و”حراس الدين” وغيرهم.. وهناك معارك عنيفة بين “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لإيران والفصائل المقاتلة والجهادية على محور حلب الجنوبي.. كما سيطرت قوات النظام على “خان طومان” وتحاول التقدم باتجاه طريق دمشق-حلب الدولي الذي تهدف روسيا للسيطرة عليه.. قوات النظام باتت تسيطر على كامل الطريق باستثناء 40 كم منه.. رصدنا أكثر من 600 ألف نازح منذ بداية ديسمبر.. كما رصدنا منذ 24 يناير الجاري أكثر من 115 ألف نازح.. ليسوا جميعا من أهالي إدلب التي تمثل تجمعا للنازحين والمهجرين من مناطق مختلفة.. خلال الـ24 ساعة الفائتة نزح أكثر من 40 ألف نازح من “سراقب” وريفها ومدينة أريحا وبلدات وقرى في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية وبنش وسرمين وتفتناز.. هم ينزحون إلى الحدود مع لواء إسكندرون وأقصى ريف حلب الغربي التي تعتبر أكثر أمنا من قرى إدلب.. لا توجد مساعدات إنسانية تكفي لهؤلاء النازحين.. كما أن المنظمات الإنسانية تتاجر بهم.. و”تحرير الشام” تفرض إتاوات على الذين يدخلون من إدلب إلى “عفرين”

مدير "المرصد السوري": قوات النظام تحاول التقدم باتجاه بلدة سراقب وباتت على بعد مسافة 2 كيلومتر عنها مدير "المرصد السوري": قوات النظام تحاول التقدم باتجاه بلدة سراقب وباتت على بعد مسافة 2 كيلومتر عنها.. جميع سكان "سراقب" نزحوا ولم يبق فيها إلا القلة القليلة وجماعات عسكرية مثل "فيلق الشام" و"تحرير الشام" و"حراس الدين" وغيرهم.. وهناك معارك عنيفة بين "حزب الله" اللبناني والميليشيات الموالية لإيران والفصائل المقاتلة والجهادية على محور حلب الجنوبي.. كما سيطرت قوات النظام على "خان طومان" وتحاول التقدم باتجاه طريق دمشق-حلب الدولي الذي تهدف روسيا للسيطرة عليه.. قوات النظام باتت تسيطر على كامل الطريق باستثناء 40 كم منه.. رصدنا أكثر من 600 ألف نازح منذ بداية ديسمبر.. كما رصدنا منذ 24 يناير الجاري أكثر من 115 ألف نازح.. ليسوا جميعا من أهالي إدلب التي تمثل تجمعا للنازحين والمهجرين من مناطق مختلفة.. خلال الـ24 ساعة الفائتة نزح أكثر من 40 ألف نازح من "سراقب" وريفها ومدينة أريحا وبلدات وقرى في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية وبنش وسرمين وتفتناز.. هم ينزحون إلى الحدود مع لواء إسكندرون وأقصى ريف حلب الغربي التي تعتبر أكثر أمنا من قرى إدلب.. لا توجد مساعدات إنسانية تكفي لهؤلاء النازحين.. كما أن المنظمات الإنسانية تتاجر بهم.. و"تحرير الشام" تفرض إتاوات على الذين يدخلون من إدلب إلى "عفرين" Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 30, 2020