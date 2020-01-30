الانفلات الأمني يتواصل في درعا.. اشتباكات بالأسلحة بين عنصرا من الفرقة الرابعة وأهالي الصنمين

30 يناير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
رصد “المرصد السوري”، اليوم، اشتباكات بين أشخاص من بلدة الصنمين وعنصر ينتسب لمكتب أمن الفرقة الرابعة، إثر إطلاق نار من الأخير الذي استهدف شاب من أبناء بلدة الصنمين، ما تسبب بوقوع أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 273، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 179، وهم: 29 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و31 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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