واشنطن: نزوح 700 ألف شخص في شمال غربي سوريا

30 يناير,2020
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قال المبعوث الأميركي الخاص بشأن سوريا، جيمس جيفري، اليوم (الخميس) إن طائرات سورية وروسية نفذت 200 ضربة جوية في منطقة إدلب، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأضاف جيفري، في إفادة صحافية أوردتها وكالة «رويترز» للأنباء، أن حوالى 700 ألف نازح في شمال غربي سوريا «يتحركون باتجاه الحدود التركية، وهو ما سيثير أزمة دولية».
وقتل 10 مدنيين في الغارات الجوية فيما تواصل قوات النظام تقدمها على الأرض، وتقترب تدريجياً من تحقيق هدفها باستعادة طريق دولي استراتيجي. واتهم «المرصد السوري لحقوق الإنسان» موسكو بتنفيذ الغارات، الأمر الذي نفته الأخيرة.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول)، تشهد مناطق خارجة عن سيطرة دمشق في محافظة إدلب وجوارها، حيث يعيش ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين، تصعيداً عسكرياً لقوات النظام وحليفتها ،روسيا. ويتركز التصعيد في ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، حيث يمر جزء من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
وبعد أسابيع من القصف والمعارك، سيطرت قوات النظام، الأربعاء، على معرة النعمان، ثانية كبرى مدن محافظة إدلب، والواقعة على الطريق الدولي.

المصدر:الشرق الاوسط

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