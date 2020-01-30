المرصد السوري لحقوق الانسان:قتل 10 مدنيين في غارات روسية على ادلب

30 يناير,2020
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قتل 10 مدنيين في غارات جوية شنتها روسيا بالقرب من مخبز وعيادة طبية في بلدة أريحا بريف إدلب الجنوبي. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن بين القتلى خمس نساء على الأقل.
وفي التفاصيل، فإن إحدى الغارات استهدفت محيط الفرن بالمدينة ما أدى لمقتل 7 مدنيين بينهم 5 مواطنات وطفل، وهم من نازحي قرية جوزف بجبل الزاوية، فيما استشهد البقية في الغارات على مشفى الشامي الجراحي. وبذلك يرتفع إلى 21 تعداد المدنيين الذين استشهدوا خلال الساعات ال24 الفائتة جراء القصف الجوي على إدلب.
المصدر:المدن
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