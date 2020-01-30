مدير “المرصد السوري”: من المفترض إيقاف العمليات العسكرية الروسية لحل هذه الأزمة الإنسانية ووقف تشريد المدنيين من مناطق إدلب وحلب.. اليوم ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا أن 700 ألف مدني نزحوا من إدلب وحذر من أزمة دولية.. ولكن أين الدول التي ستحدث لها هذه الأزمة؟ نتحدث عن 24 ساعة فائتة شهدت نزوح أكثر من 40 ألف شخص من سراقب وأطرافها وريف معرة النعمان وسرمين وتفتناز وبنش.. قوات النظام وروسيا تسيطران على 43% من مساحة محافظة إدلب.. ولا يتواجد سوى 5% من سكان إدلب في الـ57% المتبقية التي تسيطر عليها الفصائل.. القرى والبلدات باتت خالية من سكانها..

المدنيون بدأوا بالنزوح إلى عفرين في ظل إغلاق الحدود التركية أمامهم.. كما أن “تحرير الشام” تفرض إتاوات مالية من النازحين الذين يتوجهون إلى إدلب ويععقدون أنها أكثر أمنا بعد أن هجر الأتراك سكانها إلى منطقة اخرى.. روسيا كعادتها تنفي ما نشره “المرصد السوري” بشأن قصف طائراتها مدينة أريحا وارتكابها مجزرة يوم أمس.. وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها روسيا على محاربتنا وتغيير الحقائق.. منذ 2015 بعد أول غاراتها تحدث وزير الدفاع الروسي 14 دقيقة هاجم خلالها “المرصد السوري”.. لدينا نشطاء ضمن “المرصد” يعملون على مراقبة الطيران والتنصت عليه ضمن الأجواء السورية.. وهذه الحقائق لا تستطيع روسيا إنكارها

مدير "المرصد السوري": من المفترض إيقاف العمليات العسكرية الروسية لحل هذه الأزمة الإنسانية ووقف تشريد المدنيين من مناطق إدلب وحلب مدير "المرصد السوري": من المفترض إيقاف العمليات العسكرية الروسية لحل هذه الأزمة الإنسانية ووقف تشريد المدنيين من مناطق إدلب وحلب.. اليوم ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا أن 700 ألف مدني نزحوا من إدلب وحذر من أزمة دولية.. ولكن أين الدول التي ستحدث لها هذه الأزمة؟ نتحدث عن 24 ساعة فائتة شهدت نزوح أكثر من 40 ألف شخص من سراقب وأطرافها وريف معرة النعمان وسرمين وتفتناز وبنش.. قوات النظام وروسيا تسيطران على 43% من مساحة محافظة إدلب.. ولا يتواجد سوى 5% من سكان إدلب في الـ57% المتبقية التي تسيطر عليها الفصائل.. القرى والبلدات باتت خالية من سكانها..المدنيون بدأوا بالنزوح إلى عفرين في ظل إغلاق الحدود التركية أمامهم.. كما أن "تحرير الشام" تفرض إتاوات مالية من النازحين الذين يتوجهون إلى إدلب ويععقدون أنها أكثر أمنا بعد أن هجر الأتراك سكانها إلى منطقة اخرى.. روسيا كعادتها تنفي ما نشره "المرصد السوري" بشأن قصف طائراتها مدينة أريحا وارتكابها مجزرة يوم أمس.. وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها روسيا على محاربتنا وتغيير الحقائق.. منذ 2015 بعد أول غاراتها تحدث وزير الدفاع الروسي 14 دقيقة هاجم خلالها "المرصد السوري".. لدينا نشطاء ضمن "المرصد" يعملون على مراقبة الطيران والتنصت عليه ضمن الأجواء السورية.. وهذه الحقائق لا تستطيع روسيا إنكارها Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 30, 2020