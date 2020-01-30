مسلحون مجهولون يقتحمون مشفى بريف دير الزور ويقتلون قياديا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:

داهم ملثمون مجهولون، اليوم، مشفى الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وقتلوا قياديا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد أن كان تعرض لإطلاق نار على طريق بلدة الشحيل. وفي السياق ذاته، قتل عنصر في قوات “قسد” برصاص مسلحين مجهولين في بلدة ذيبان بالريف ذاته.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 424 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ136 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 284 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.