مدير “المرصد السوري”: الغارات الروسية مستمرة على مناطق مدنية في “النيرب” قرب أريحا.. وهي مناطق كانت ملجأ لآلاف النازحين في شمال غرب إدلب..

30 يناير,2020
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مدير “المرصد السوري”: الغارات الروسية مستمرة على مناطق مدنية في “النيرب” قرب أريحا.. وهي مناطق كانت ملجأ لآلاف النازحين في شمال غرب إدلب..
وفي حلب يتقدم “حزب الله” اللبناني في منطقة “خان طومان” وسيطر على أجزاء من طريق “M5”.. والاشتباكات لا تزال متواصلة في إدلب وقوات النظام باتت على بعد 2 كيلومتر من بلدة سراقب.. وفي حال سيطر على البلدة تكون قوات النظام وصلت إلى عقدة الطرقات الدولية “حلب اللاذقية” الذي ترغب روسيا بفتحه لإعادة حلب عاصمة اقتصادية إلى سوريا.. أي أن هناك تقدم من جبهتين لتشتيت المقاتلين وباتت المسافة الفاصلة بينهما 30 كم.. رصدنا أكثر من 650 ألف نازح منذ ديسمبر الفائت.. و115 ألف نازح منذ 24 من الشهر الجاري

 

مدير "المرصد السوري": الغارات الروسية مستمرة على مناطق مدنية في "النيرب" قرب أريحا.. وهي مناطق كانت ملجأ لآلاف النازحين في شمال غرب إدلب..

مدير "المرصد السوري": الغارات الروسية مستمرة على مناطق مدنية في "النيرب" قرب أريحا.. وهي مناطق كانت ملجأ لآلاف النازحين في شمال غرب إدلب..وفي حلب يتقدم "حزب الله" اللبناني في منطقة "خان طومان" وسيطر على أجزاء من طريق "M5".. والاشتباكات لا تزال متواصلة في إدلب وقوات النظام باتت على بعد 2 كيلومتر من بلدة سراقب.. وفي حال سيطر على البلدة تكون قوات النظام وصلت إلى عقدة الطرقات الدولية "حلب اللاذقية" الذي ترغب روسيا بفتحه لإعادة حلب عاصمة اقتصادية إلى سوريا.. أي أن هناك تقدم من جبهتين لتشتيت المقاتلين وباتت المسافة الفاصلة بينهما 30 كم.. رصدنا أكثر من 650 ألف نازح منذ ديسمبر الفائت.. و115 ألف نازح منذ 24 من الشهر الجاري

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, January 30, 2020

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