بعد تقدم قوات النظام على “M5” في إدلب.. الميليشيات الإيرانية تتقدم في ريف حلب الجنوبي وتسيطر على قرية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات جديدة حققتها قوات النظام مدعومة بالمليشيات الأجنبية الموالية لإيران في ريف حلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة قرية “الخالدية” وكامل بلدة “خان طومان” عقب السيطرة على معمل البرغل ومواقع أخرى.

وبذلك، تكون قوات النظام سيطرت ناريا على طريق حلب دمشق الدولي، وبسطت سيطرتها على (خان طومان ومستودعات خان طومان وتل الزيتون والراشدين الخامسة وجمعية الصحفيين ومعراتا والخالدية)، بالإضافة لمواقع ونقاط وتلال أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي، منذ انطلاق المعارك مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري.

على صعيد متصل، تناوبت طائرات حربية روسية على قصف بلدة سراقب ومحيطها بريف إدلب، كما قصفت بلدة ميزناز بريف حلب بصواريخ شديدة الانفجار.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية إلى 48، تركزت على النيرب وريف سراقب شرق إدلب، وزيتان ومناطق أخرى جنوب حلب.

كما ألقت الطائرات المروحية 14 برميل متفجر على كل من مدينة سراقب وكفر بطيخ والترنبة في ريف إدلب.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها والفصائل على محاور واقعة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

وكانت قوات النظام تمكنت من تحقيق تقدمات جديدة في طريقها إلى سراقب ووصلت إلى ضواحي البلدة، بعد سيطرتها على تل مرديخ وجوباس والهرتمية وقمحانة. وبذلك، تصبح قوات النظام على مسافة نحو 2 كلم من سراقب.

وارتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 37، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وجوباس وتل مرديخ)، في حين وثق “المرصد السوري” مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الجاري، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 192 بينهم 6 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 209 بينهم من 155 المجموعات الجهادية.

وكان “المرصد السوري” وثّق مجزرة راح ضحيتها 10 مدنيين في مدينة أريحا بعد قصفها من قبل طائرات حربية روسية مساء أمس، استهدفت محيط الفرن بالمدينة، ما أدى لاستشهاد 7 مدنيين بينهم 5 مواطنات وطفل، وهم من نازحي قرية جوزف بجبل الزاوية، فيما استشهد البقية في الغارات على مشفى الشامي الجراحي.