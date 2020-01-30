خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تطارد سيارة عسكرية لـ”قسد” وتجرح 5 عناصر يستقلونها

30 يناير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، عبر مصادر موثوقة، أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” طاردت عربة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن نحو 20 دراجة نارية يستقلها مسلحين من تلك الخلايا هاجموا العربة العسكرية في بلدة “سويدان” بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بإصابة 5 مقاتلين بعضهم بحالة خطيرة.
ورصد “المرصد السوري، اليوم، مداهمة ملثمين مجهولين مشفى الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وقتلوا قياديا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد أن كان تعرض لإطلاق نار على طريق بلدة الشحيل. وفي السياق ذاته، قتل عنصر في قوات “قسد” برصاص مسلحين مجهولين في بلدة ذيبان بالريف ذاته.

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