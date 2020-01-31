المعارك تتواصل بعنف على محاور حلب وإدلب.. تزامناً مع غياب لطائرات النظام والروس منذ مساء الأمس

31 يناير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات على محاور بريف إدلب الشرقي ومحاور أخرى في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، حيث تتركز الاشتباكات في حلب على محاور الفاميلي هاوس والبحوث العلمية والراشدين الرابعة في محاولة مستمرة من قبل قوات النظام بغية السيطرة على المنطقة، فيما تتركز الاشتباكات في ريف بلدة سراقب ومحاور أخرى شرق المدينة، وتترافق المعارك مع قصف صاروخي مكثف وعنيف بينما تغيب طائرات النظام والروس عن أجواء المنطقة منذ مساء أمس الخميس، في حين علم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت خلال الساعات الفائتة من معاودة السيطرة على كل من تل خطرة وأبو جريف وتل مصطيف شرق بلدة سراقب.

وبذلك يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 40، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وجوباس وتل مرديخ وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

31 يناير,2020

عدسة المرصد السوري من مدينة إدلب ترصد خروج أهالي المنطقة في مظاهرة حاشدة تنديداً بالصمت الدولي في ظل الكارثة الإنسانية التي تسببت بها روسيا والنظام السوري

تركيا تقيم 41 نقطة مراقبة بين «تل أبيض» و«رأس العين»
31 يناير,2020

الأتراك يتحدون الروس ويتمركزون في نقطتين عند اتستراد دمشق – حلب الدولي في محيط سراقب

31 يناير,2020

425 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين خلال 6 أيام من القصف الهستيري والمعارك العنيفة في حلب وإدلب

31 يناير,2020

بدعم من طائرات التحالف الدولي.. “قوات سوريا الديمقراطية” تداهم البصيرة شرق دير الزور وتعتقل منتسبين سابقين لتنظيم “الدولة الإسلامية”