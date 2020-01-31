المعارك تتواصل بعنف على محاور حلب وإدلب.. تزامناً مع غياب لطائرات النظام والروس منذ مساء الأمس

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات على محاور بريف إدلب الشرقي ومحاور أخرى في ريفي حلب الغربي والجنوبي الغربي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، حيث تتركز الاشتباكات في حلب على محاور الفاميلي هاوس والبحوث العلمية والراشدين الرابعة في محاولة مستمرة من قبل قوات النظام بغية السيطرة على المنطقة، فيما تتركز الاشتباكات في ريف بلدة سراقب ومحاور أخرى شرق المدينة، وتترافق المعارك مع قصف صاروخي مكثف وعنيف بينما تغيب طائرات النظام والروس عن أجواء المنطقة منذ مساء أمس الخميس، في حين علم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت خلال الساعات الفائتة من معاودة السيطرة على كل من تل خطرة وأبو جريف وتل مصطيف شرق بلدة سراقب.

وبذلك يرتفع عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 40، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وجوباس وتل مرديخ وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف)