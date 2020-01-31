في إطار الفلتان الأمني المسيطر على المحافظة.. 3 استهدافات متفرقة ضمن الريف الشرقي لدرعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حوادث جديدة في إطار الفلتان الأمني والفوضى المسيطرة على محافظة درعا، ففي بلدة الكرك الشرقي أقدم مسلحون مجهولون على استهداف حاجزاً “للمخابرات الجوية” عند أطراف البلدة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفي بلدة الجيزة حاول مجهولون اغتيال أحد عناصر “الأمن العسكري” عبر استهدافه بعبوة ناسفة إلا أنها المحاولة فشلت، وفي بلدة الغارية الشرقية بريف درعا الشرقي عمد مجهولون إلى إطلاق النار على منزل “مختار” البلدة، ولم ترد أنباء عن إصابات إلى الآن.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 276، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 179، وهم: 29 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و31 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.