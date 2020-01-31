التدخل الروسي في سوريا خلال يناير: تصعيد هائل يفضي إلى سيطرة “قوات النظام” على 45 منطقة في حلب وإدلب.. وتوترات مكتومة في مواجهة القوات الأمريكية في شمال شرق البلاد

المرصد السوري لحقوق الإنسان

يناير/كانون الثاني 2020

طوى عام 2019 صفحاته بتطورات هائلة على خريطة الصراع السوري، لتبدأ مرحلة جديدة مع عام 2020 شهدت تصعيدا روسيا كبيرا خيم على المشهد خلال شهر يناير وانتهى بسيطرة قوات النظام على مدينة معرة النعمان وعشرات البلدات والقرى الأخرى بريفي حلب وإدلب. ومع اكتمال الشهر الثاني والخمسين على التدخل الروسي في سوريا، تلاحقت التطورات على الساحة السورية في الفترة من 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى 30 يناير/كانون الثاني 2020، وهي الفترة التي شهدت تصعيدا هائلا من قبل روسيا وقوات النظام في إدلب وحلب، دون أي اعتبار لعدد الضحايا من قتلى أو مصابين، أو عدد الذين أجبروا على النزوح من منازلهم نتيجة الضربات الروسية وضربات النظام السوري على مناطق المدنيين.

في الثلاثين من سبتمبر/أيلول عام 2015، منح مجلس الاتحاد الروسي تفويضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للانخراط العسكري في سوريا، حيث أعلن “بوتين” وقتها أن التدخل الروسي سيقتصر على الضربات الجوية من أجل هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” والمتطرفين في “الحرب الشرعية التي يخوضها الجيش السوري ضد تلك الجماعات، بطلب من رئيس النظام بشار الأسد”. وبدأت القوات الروسية على الفور بشن ضربات جوية على مواقع تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، لتنطلق بعدها سلسلة من الضربات والغارات والمساعدات العسكرية والسياسية لنظام “الأسد”، أفضت إلى استعادة النظام السوري السيطرة على حوالي 71.7% من إجمالي الأراضي السورية بعد أن كان يسيطر على أجزاء ضئيلة جدا من الأراضي السورية. ومع اكتمال 52 شهرا على التدخل الروسي في سوريا، يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيقه ورصده لتداعيات التدخلات الروسية وتطورات المشهدين السياسي والعسكري في الأراضي السورية، حيث أفضى التدخل الروسي سياسيا وعسكريا إلى استعادة النظام السيطرة على نحو 72.8% من إجمالي الأراضي السورية بعد أن كان يسيطر فقط على نسبة لا تتجاوز 20%.

ضربات عسكرية ودوريات وإشراف عسكري.. “موسكو” الرابح الأول.. والحصيلة: آلاف الضحايا المدنيين

شهدت الفترة من 30 ديسمبر 2019 إلى 30 يناير 2020، تصعيدا غير مسبوق للغارات الجوية الروسية على مدينة معرة النعمان والمناطق المحيطة بها ومناطق أخرى بريفي حلب وإدلب، ما أفضى في النهاية إلى سيطرة قوات النظام على المدينة في التاسع والعشرين من يناير، بعد معارك دامت لأيام قليلة تسببت في نزوح نحو 150 ألف مدني من مناطقهم. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة على محاور ريفي حلب وإدلب، وسط محاولات من قوات النظام التقدم باتجاه بلدة “سراقب”، حيث أصبحت قوات النظام بدعم من روسيا على بعد نحو 2 كيلومتر عن البلدة الاستراتيجية.

وفي الفترة من مساء الجمعة 24 يناير إلى 30 يناير، ارتفع عدد المناطق التي تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها إلى 40، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وجوباس وتل مرديخ وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف).

ووفقا لإحصائيات “المرصد السوري”، فإن الفترة ما بين 30 ديسمبر 2019 و30 يناير 2020، شهدت مقتل 65 مدنيا من بينهم 30 طفلا و9 سيدات، إضافة إلى 95 من مقاتلي الفصائل من بينهم 74 من الفصائل الجهادية، نتيجة القصف الجوي الروسي المكثف على إدلب والمناطق المحيطة بها. ومع ارتفاع حصيلة الشهداء والقتلى على أيدي القوات الروسية، فإن تعدد القتلى والشهداء الذين سقطوا بنيران روسيا منذ بدء مشاركتها في الحرب السورية في 2015، بلغ 19434 شخصا من بينهم 8492 مدنيا، هم: 5133 رجل و1289 امرأة و2070 طفل، إضافة إلى مقتل 5698 من الفصائل والجهاديين، و5244 عنصرا في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ولم تتوقف آلة القتل الروسية التي انطلقت في سوريا عند حد الغارات الجوية ودعم النظام بالأساليب العسكرية التقليدية، بل لجأت إلى استخدام وسائل غير تقليدية محرمة دولية، حيث رصد “المرصد السوري” استخدام الطائرات الروسية مادة “ثراميت Thermite”، والتي تتألف من بودرة الألومنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية. ووفقا لما رصده “المرصد السوري”، فإن “القنابل الروسية تحمل تلك المادة داخل القنابل التي استخدمتها الطائرات الروسية خلال الأسابيع الأخيرة في قصف الأراضي السورية، وهي قنابل عنقودية حارقة من نوع (RBK-500 ZAB 2.5 SM) تزن نحو 500 كيلوغرام، يتم إلقائها من الطائرات العسكرية، وتحمل قنابل صغيرة الحجم مضادة للأفراد والآليات من نوع (AO 2.5 RTM) يصل عددها ما بين 50-110 قنبلة محشوة بمادة Thermite، التي تتشظى منها عند استخدامها في القصف، بحيث يبلغ مدى القنبلة المضادة للأفراد والآليات من 20-30 متر”.

شمال سوريا.. مناكفات وتوترات مكتومة مع القوات الأمريكية تهدد بمزيد من التصعيد

منذ لحظة انطلاق العملية العسكرية التركية في الشمال السوري في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت القوات التركية والفصائل الموالية لها بغطاء جوي وبري مكثف في إجمالي مساحة تقدر بـ4875 كم2 (9.2% من إجمالي مساحة المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية)، أي ما يزيد على ربع مساحة لبنان. وفي الوقت نفسه، دخلت قوات النظام بموجب اتفاق بين “قسد” و”النظام” بوساطة روسية، إلى منطقة تقدر مساحتها بـ18821 كم2 (35.6% من إجمالي مساحة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية)، ما يعني أن قوات سوريا الديمقراطية فقدت السيطرة على 23641 كم2، بعد أن كانت تسيطر على مساحة قدرها 52916 كم2 (28.6% من إجمالي مساحة سوريا) قبل انطلاق العملية العسكرية “نبع السلام”، ما يعني أن “قسد” لم تعد تسيطر سوى على 15.7% من مساحة سوريا.

كان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من شمال سوريا في 6 أكتوبر/تشرين الأول، إيذانا ببدء العملية العسكرية التركية وضوء أخضر لإعادة ترتيب خريطة التحالفات والنفوذ في المنطقة بالكامل، حيث أدى الانسحاب الأمريكي إلى لجوء قوات سوريا الديمقراطية إلى روسيا و”النظام” لنشر القوات النظامية على الحدود مع تركيا في مقابل انسحاب قواتها من تلك المنطقة، ومع انسحابات قوات سوريا الديمقراطية المتتالية وفقاً للاتفاق الروسي–التركي الذي جرى التوصل إليه في “سوتشي” بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، بدأت معالم السيطرة تتضح يوماً بعد يوم، حيث وحتى اللحظة باتت المنطقة الممتدة من القامشلي إلى عين ديوار تحت النفوذ الأمريكي، بينما المنطقة الممتدة من القامشلي إلى رأس العين (سري كانييه) ومن تل أبيض إلى عين العرب (كوباني) تحت النفوذ الروسي، بينما المنطقة الممتدة من رأس العين إلى تل أبيض تخضع للنفوذ التركي والفصائل الموالية لها، في الوقت الذي تشهد فيه محاور بمنطقة “أبو راسين” وريف “تل تمر” الواصل إلى رأس العين اشتباكات متجددة بين “قسد” والفصائل الموالية لـ”أنقرة”، حالها كحال المنطقة الواقعة بين عين عيسى وتل أبيض.

ووفقا لما رصده “المرصد السوري” على مدار الشهر الماضي، فقد وقعت عدة حوادث مناكفات وتوترات مكتومة بين القوات الروسية والأمريكية، حيث استقدمت القوات الروسية منظومات صواريخ دفاع جوي متطورة وحديثة إلى مطار القامشلي أقصى شمال شرق سوريا. ويأتي ذلك في ظل التوتر المتصاعد بين القوات الروسية ونظيرتها الأمريكية ضمن منطقة شمال شرق سوريا، حيث كان “المرصد السوري” قد رصد توتراً متواصلاً بين القوات الأمريكية ونظيرتها الروسية في منطقة شمال شرق سوريا، في إطار محاولة كل طرف بسط نفوذه على المنطقة، لا سيما أوتوستراد الحسكة–حلب الاستراتيجي. وبحسب ما رصده “المرصد السوري”، فإن تلك التوترات تصاعدت في الآونة الأخيرة، حيث باتت المنطقة تشهد مشاحنات يومية بين الجانبين، بالإضافة لعرقلة القوات الأمريكية مرور آليات روسية من مناطق عدة.

ورصدت مصادر “المرصد السوري” انتشار القوات الأمريكية على مداخل ومخارج بلدة تل تمر الاستراتيجية التي تعد حلقة الوصل بين الحسكة–القامشلي–حلب، بالإضافة لانتشارها عند مدخل مدينة أبو رأسين (زركان) ومفرق قرية “غيبش”، فضلاً عن تسييرها دوريات مكثفة على أوتوستراد حلب–الحسكة المعروف بـM4، في محاولة منها لتحجيم الدور الروسي ومنع القوات الروسية من استخدام الطريق سوى باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا. ورصد “المرصد السوري”، في 20 يناير، اعتراض دورية أمريكية لدورية روسية في قرية مصطفاوية التابعة لمنطقة المالكية (ديريك) بريف الحسكة، لمنعها من الوصول إلى معبر سيمالكا الحدودي، حيث ساد التوتر بين الطرفين. وفي 18 يناير، اعترضت القوات الأمريكية طريق دورية روسية بالقرب من قرية تل فخار أثناء توجه الأخيرة إلى ريف مدينة المالكية (ديريك)، إلى أن تدخلت قوات سوريا الديمقراطية لفض الاشتباك، وبعدها تابعت لدورية الروسية طريقها إلى ريف المالكية بينما توجهت الدورية الأمريكية إلى قاعدة “رميلان”. كما رصد “المرصد السوري” في 14 يناير/كانون الثاني، اعتراض إحدى الدوريات الأمريكية دورية أخرى روسية من المرور عند مفرق حطين على الطريق الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي الذي يؤدي إلى الطريق الدولي، ما أدى لوقوع مشادات كلامية بين الطرفين انتهت بعد عودة الدورية الروسية أدراجها ومنعها المسير على الطريق الدولي M4.

شهر جديد عانى فيه السوريون ويلات التدخل الروسي الذي يبدو وكأنه يشبه نوعا من الانتقام ضد السوريين لخروجهم على النظام الذي ارتكب الويلات بحق شعبه، وفي وقت تتغير فيه خريطة التحالفات وتوازنات القوى، باتت روسيا الرابح الأكبر في سلسلة الفوضى بعد أن نجحت في استعادة سيطرة “النظام” على نحو ثُلُثي البلاد بعد أن كان “النظام” فقد السيطرة على أغلب أراضيها، فقد اتخذت “موسكو” ذريعة “الحرب على الإرهاب” لارتكاب مجازر بحق المدنيين، ورعت اتفاقات ما لبثت أن تخلت فيها عن ضماناتها، فكانت قذائفها وصواريخها مغموسة بدماء السوريين رغم محاولات تبني دور الوسيط السياسي القادر على التعامل مع جميع أطراف النزاع.

ومع التبدلات الأخيرة في موازين القوى، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مناشداته للمجتمع الدولي للضغط على روسيا لوقف عدوانها على المدنيين السوريين، إضافة إلى الضغط من أجل التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية التي شارفت على دخول عامها التاسع، دون حل يلوح في الأفق لوقف آلة القتل التي انطلقت لتسفك دماء آلاف السوريين وتشرد الملايين غيرهم داخليا وخارجيا. وعلى ضوء ما رصده “المرصد السوري” وفي ظل الإعلان الروسي الرسمي والتصريحات العلنية التي تؤكد أن التدخل الروسي في سوريا إنما جاء لمكافحة الإرهاب، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الجانب الروسي بتفسير أسباب تغاضيه عن التدخل عسكريا في منطقة البادية السورية التي يتواجد فيها تنظيم “الدولة الإسلامية” وخلايا على مساحة نحو 4000 كم2 (1.8%) من إجمالي الأراضي السورية، وهي المنطقة الممتدة من جبل أبورجمين في شمال شرق تدمر وصولا إلى بادية دير الزور وريفها الغربي، إضافة إلى تواجد التنظيم في بادية السخنة وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، حيث يتواجد التنظيم وعناصره في تلك المنطقة دون أي تحرك أو استجابة من روسيا التي تدعي محاربة الإرهاب، ما يعني أن الهدف الحقيقي للتدخل الروسي ليس مكافحة الإرهاب وإنما قتل وتهجير المدنيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، من أجل مساعدة “النظام” على الخروج منتصرا على أنقاض سوريا والمدنيين.