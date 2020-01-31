من إدلب إلى برلين.. حملة مدنية لاختراق الحدود التركية ردا على الصمت الدولي تجاه الكوارث الإنسانية في إدلب

أطلق ناشطون حملة اعلامية بعنوان “من إدلب إلى برلين” تتضمن دعوة للتجمهر مقابل مدينة الريحانية التركية، في ظل غياب الحلول أمام المجتمع الدولي لوقف القتل والتشرد في منطقة “خفض التصعيد”، ورسالة مباشرة إلى تركيا التي كانت “ضامنا” في تفاهمات أستانة.

وتنص الدعوة التي حصل “المرصد السوري” على نسخة منها، “لم يعد أمامنا خيار ، إما أن نموت ببراميل الأسد و سلاحه الكيماوي ، أو نعبر جميعنا إلى أوروبا.. سنتجه نحن الأهالي المهجرين قسرا من بيوتنا و لم يعد أمامنا إلا الحدود ، سنتحرك في حشد بشري كبير” في حين يجري التحضير لهذا الملتقى في يوم الأحد القادم بالقرب من مخيم “عائشة أم المؤمنين” في المنطقة الواقعة بين حارم و باريشا المحاذية لمدينة الريحانية التركية.