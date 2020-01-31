بدعم من طائرات التحالف الدولي.. “قوات سوريا الديمقراطية” تداهم البصيرة شرق دير الزور وتعتقل منتسبين سابقين لتنظيم “الدولة الإسلامية”

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم “المرصد السوري” أن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من طائرات “التحالف الدولي” نفذت بعد منتصف ليل أمس حملة دهم في مدينة البصيرة شرق دير الزور، اعتقلت خلالها 4 شبان من المنتسبين السابقين لتنظيم “الل ددولة الإسلامية” بالإضافة لقيامهم باعتقال شاب منشق عن قوات النظام بسبب تحريضه على المظاهرات المطالبة بالنفط وتحسين الوضع المعيشي، كما قال أحد المدنيين أنه فقد مبالغ مالية بعد تفتيش عناصر من “قوات سوريا الديمقراطية” منزله.

ونشر “المرصد السوري” أمس في 30 يناير، أن خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” طاردت عربة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن نحو 20 دراجة نارية يستقلها مسلحين من تلك الخلايا هاجموا العربة العسكرية في بلدة “سويدان” بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بإصابة 5 مقاتلين بعضهم بحالة خطيرة.

ورصد “المرصد السوري، أمس أيضا، مداهمة ملثمين مجهولين مشفى الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وقتلوا قياديا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد أن كان تعرض لإطلاق نار على طريق بلدة الشحيل. وفي السياق ذاته، قتل عنصر في قوات “قسد” برصاص مسلحين مجهولين في بلدة ذيبان بالريف ذاته.