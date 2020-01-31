425 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين خلال 6 أيام من القصف الهستيري والمعارك العنيفة في حلب وإدلب

31 يناير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطن متأثراً بجراح أصيب بها جراء استهداف طيران النظام الحربية لبلدة سراقب بالرشاشات الثقيلة قبل عدة أيام، على صعيد متصل تستمر المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل ومجموعات جهادية من جانب آخر، على محاور بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، ومحاور أخرى في منطقة الفاميلي هاوس والراشدين الرابعة بضواحي حلب الغربية، فيما حلقت استهدفت مروحيات النظام بالبراميل المتفجرة محور خان العسل، في الوقت الذي تواصل فيه طائرات النظام والروس الحربية غيابها عن أجواء المنطقة، في حين تمكنت مجموعات جهادية من أسر عنصر على الأقل من قوات النظام في محور لوف بريف إدلب الشرقي.

كما وثق المرصد السوري مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من الشهر الجاري، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 205 بينهم 6 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 220 بينهم من 166 المجموعات الجهادية

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