الأتراك يتحدون الروس ويتمركزون في نقطتين عند اتستراد دمشق – حلب الدولي في محيط سراقب بأوامر تركية مباشرة.. تعزيزات عسكرية ضخمة تستقدمها الفصائل إلى غرب حلب لليوم الثاني على التوالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام الفصائل الموالية لأنقرة تعزيزات عسكرية ضخمة لليوم الثاني على التوالي إلى جبهات القطاع الغربي من الريف الحلبي، حيث وصلت عشرات الآليات المدججة بالأسلحة ومئات العناصر من فصائل “الجيش الوطني” إلى ريف حلب الغربي بعد أوامر تركية واتفاق مع هيئة تحرير الشام يوم أمس الأول.

على صعيد متصل علم المرصد السوري أن القوات التركية عمدت إلى تثبيت نقطة جديدة لها عند معمل الأدوية شمال بلدة سراقب، بعد أن كانت قد تمركزت النقطة الأولى بمنطقة الصوامع جنوب سراقب، يذكر أن هاتين النقطتين تتواجد على اتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بالـ (M5)، ومما سبق يبدو بأن الأتراك يتحدون الروس وهناك اشكالات بين الطرفين وخلافات على نقاط معينة من اتفاقهما حول الاتستراد الدولي.