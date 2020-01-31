لليوم الثاني على التوالي.. قتيل ومصابين في هجوم مسلح على حواجز قوات النظام في مدينة الصنمين

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة بين مسلحين من أهالي الصنمين وعناصر شعبة المخابرات العسكرية في حي الجمعية بمدينة الصنمين. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد عناصر الفصائل المعارضة سابقا بالإضافة لإصابات في صفوف الطرفين، مشيرة إلى إنه جرى استخدام الأسلحة الرشاشة وقذائف “RPG” خلال الاشتباكات. وتشهد أحياء المدينة توترا أمنيا بين لجان التسويات وأهالي المدينة. ويذكر أن اشتباكات مماثلة دارت أمس في مدينة الصنمين.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 277، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 180، وهم: 29 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و32 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.