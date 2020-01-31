لليوم الثاني على التوالي.. قتيل ومصابين في هجوم مسلح على حواجز قوات النظام في مدينة الصنمين

31 يناير,2020
أقل من دقيقة
مدينة الصنمين - درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: 
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة بين مسلحين من أهالي الصنمين وعناصر شعبة المخابرات العسكرية في حي الجمعية بمدينة الصنمين. وأفادت مصادر “المرصد السوري” بأن الاشتباك أسفر عن مقتل أحد عناصر الفصائل المعارضة سابقا بالإضافة لإصابات في صفوف الطرفين، مشيرة إلى إنه جرى استخدام الأسلحة الرشاشة وقذائف “RPG” خلال الاشتباكات. وتشهد أحياء المدينة توترا أمنيا بين لجان التسويات وأهالي المدينة. ويذكر أن اشتباكات مماثلة دارت أمس في مدينة الصنمين.
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 277، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 180، وهم: 29 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و32 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

1 فبراير,2020

مدير “المرصد السوري”: اليوم كان هناك 26 قتيلا من قوات النظام و20 من الفصائل

اسلام علوش- ارشيفية
1 فبراير,2020

فرنسا تعتقل إسلام علوش القيادي السابق في “جيش الإسلام” بسوريا

31 يناير,2020

الانفلات الأمني يتواصل في ريف دير الزور.. مسلحون مجهولون يقتلون عنصرا في صفوف “قسد”

FILE PHOTO: Fighters from Free Syrian Army (National Brigade) demonstrate their skills during a military display as part of a graduation ceremony in the Syrian city of al-Bab
31 يناير,2020

الفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى “أبو راسين”.. واشتباكات متقطعة على محاورها 