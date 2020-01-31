مدير “المرصد السوري”: سراقب كانت تأوي 110 آلاف مدنيا قبل أسابيع.. وقوات النظام وروسيا هَجرت سكانها وباتت البلدة خالية باستثناء قلة قليلة من المدنيين الذين ليس لديهم إمكانيات مالية لاستئجار منازل والنزوح إلى أماكن أخرى.. هؤلاء نزحوا إلى ريف إدلب بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون ومناطق حلب وعفرين.. المنظمات التي تعمل في إدلب تحتاج إلى دعم هائل.. ويجب تحييد منظمات أخرى ينتشر فيها الفساد.. وهيئة تحرير الشام تفرض إتاوات مالية على المهجرين الذين يعبرون إلى عفرين من مناطقها.. وبالنسبة للوضع العسكري فهناك استماتة من قبل قوات النظام للوصول إلى سراقب بالتزامن مع القصف الجوي من الطائرات الروسية.. ولكن القوات التركية أنشأت نقطة مراقبة في سراقب لمنع تقدم قوات النظام.. ولكن لا نعلم ما إذا كانت سوف تكتفي بمشاهدة قوات النظام وهي تتقدم في سراقب على حساب الفصائل المتواجدة هناك وهي هيئة تحرير الشام وفيلق الشام وحراس الدين وأبناء سراقب.. أردوغان يجب أن يفعل شيء لإيقاف قوات النظام بعد أن وصلت إلى عقدة الطرقات الدولية.. الرئيس التركي دفع بالفصائل الموالية له في عفرين إلى جبهات حلب وعملت على إفشال تقدم قوات النظام هناك

مدير "المرصد السوري": سراقب كانت تأوي 110 آلاف مدنيا قبل أسابيع مدير "المرصد السوري": سراقب كانت تأوي 110 آلاف مدنيا قبل أسابيع.. وقوات النظام وروسيا هَجرت سكانها وباتت البلدة خالية باستثناء قلة قليلة من المدنيين الذين ليس لديهم إمكانيات مالية لاستئجار منازل والنزوح إلى أماكن أخرى.. هؤلاء نزحوا إلى ريف إدلب بالقرب من الحدود مع لواء إسكندرون ومناطق حلب وعفرين.. المنظمات التي تعمل في إدلب تحتاج إلى دعم هائل.. ويجب تحييد منظمات أخرى ينتشر فيها الفساد.. وهيئة تحرير الشام تفرض إتاوات مالية على المهجرين الذين يعبرون إلى عفرين من مناطقها.. وبالنسبة للوضع العسكري فهناك استماتة من قبل قوات النظام للوصول إلى سراقب بالتزامن مع القصف الجوي من الطائرات الروسية.. ولكن القوات التركية أنشأت نقطة مراقبة في سراقب لمنع تقدم قوات النظام.. ولكن لا نعلم ما إذا كانت سوف تكتفي بمشاهدة قوات النظام وهي تتقدم في سراقب على حساب الفصائل المتواجدة هناك وهي هيئة تحرير الشام وفيلق الشام وحراس الدين وأبناء سراقب.. أردوغان يجب أن يفعل شيء لإيقاف قوات النظام بعد أن وصلت إلى عقدة الطرقات الدولية.. الرئيس التركي دفع بالفصائل الموالية له في عفرين إلى جبهات حلب وعملت على إفشال تقدم قوات النظام هناك Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, January 31, 2020