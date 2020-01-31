الفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى “أبو راسين”.. واشتباكات متقطعة على محاورها 

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على قرية الربيعات التابعة لبلدة أبو راسين بريف الحسكة، فيما تدور اشتباكات متقطعة بين المجلس السرياني العسكري والفصائل الموالية لتركيا على نقاط التماس في ريف أبو راسين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 29 يناير/ كانون الثاني، قصفا جويا من طائرات مجهولة استهدف تجمعات الفصائل الموالية لتركيا في كل من ليلان والمناجير بالقرب من الطريق الدولي “M4″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك استهدافا جواي من قبل طائرات مجهولة حتى اللحظة على مواقع تابعة للفصائل الموالية لأنقرة في قريتي الخريطة والقاسمية بريف تل تمر، ما أدى إلى مقتل 8 على الأقل من الفصائل وسط معلومات عن وجود قتلى أتراك جراء الاستهداف.