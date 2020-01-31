الانفلات الأمني يتواصل في ريف دير الزور.. مسلحون مجهولون يقتلون عنصرا في صفوف “قسد”

31 يناير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:
وثق “المرصد السوري” مقتل عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بعد أن استهدافه من قبل مسلحين مجهولين في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، ما تسبب بمقتله على الفور.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 425 شخص.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ136 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 285 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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