فرنسا تعتقل إسلام علوش القيادي السابق في “جيش الإسلام” بسوريا

أعلن مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الجمعة اعتقال إسلام علوش المسؤول البارز في جماعة “جيش الإسلام” السورية المسلحة في فرنسا وتوجيه تهم إليه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب.

والرجل من مواليد عام 1988، وشغل سابقا المتحدث باسم المجموعة، وكان في فرنسا بتأشيرة طالب من برنامج “إيراسموس” وتم توقيفه في مدينة مرسيليا.

وقال المصدر إنه مثل أمام قاضي التحقيق في باريس الذي وجه إليه تهم التعذيب وارتكاب جرائم حرب والتواطؤ في حالات اختفاء قسري.

و”جيش الإسلام” أحد الجماعات المتشددة التي ظهرت خلال الحرب الأهلية السورية.

ورغم قتاله المتشددين في تنظيم الدولة الإسلامية إلا أن جماعات حقوق الإنسان تتهمه بارتكاب جرائم.

المصدر: قناة الحرة