مدير “المرصد السوري”: اليوم كان هناك 26 قتيلا من قوات النظام و20 من الفصائل

مدير “المرصد السوري”: بعد سماح “أردوغان” لمئات المقاتلين الموالين له بالقتال في ريف حلب الغربي عادت زمام المبادرة للفصائل المقاتلة والإسلامية والجهادية على حساب قوات النظام في هذه الجبهة.. هناك اشتباكات عنيفة في ريف حلب الغربي.. والفصائل استعادت السيطرة على ضاحية الصحفيين بعد عملية انتحارية نفذها مقاتل يعتقد أنه من هيئة تحرير الشام.. والطائرات الروسية والمروحية استهدفت مناطق في ريف حلب وريف إدلب.. ورصدنا أكثر من 25 غارة من الطائرات الروسية عل “سراقب” اليوم.. قوات النظام سيطرت على 4 قرى في ريف معرة النعمان الجنوبي الغربي.. كما سيطرت قوات “حزب الله” اللبناني والميليشيات الموالية لإيران على مناطق في ريف حلب الجنوبي بعد دخولها القتال على هذا المحور.. وفي إدلب ليس هناك تقدما لقوات النظام باتجاه “سراقب” بسبب وجود الأتراك هناك.. ولا نعلم إذا ما كانت نقطة المراقبة التركية الجديدة لمنع تقدم قوات النظام أم لتكون شاهدا على دخول قوات النظام إلى تلك المنطقة.. “أردوغان” يقول إن قواته موجودة في سوريا بموجب اتفاقية أضنة.. وماذا عن “مورك* التي تعد خارج إطار تلك الاتفاقية.. وماذا عن احتلال أجزاء من سوريا أيضا.. إذا دخلت القوات التركية سوريا بموجب اتفاق “بوتين” ولا علاقة لاتفاق أضنة بذلك.. التصريحات التركية من “أردوغان” ووزير خارجيته جاءت متأخرة ولم يتجرآ على نسب الجرائم في إدلب للروس.. اليوم كان هناك 26 قتيلا من قوات النظام و20 من الفصائل الجهادية قتلوا جميعا في ريف حلب

الحدث مدير "المرصد السوري": بعد سماح "أردوغان" لمئات المقاتلين الموالين له بالقتال في ريف حلب الغربي عادت زمام المبادرة للفصائل المقاتلة والإسلامية والجهادية على حساب قوات النظام في هذه الجبهة.. هناك اشتباكات عنيفة في ريف حلب الغربي.. والفصائل استعادت السيطرة على ضاحية الصحفيين بعد عملية انتحارية نفذها مقاتل يعتقد أنه من هيئة تحرير الشام.. والطائرات الروسية والمروحية استهدفت مناطق في ريف حلب وريف إدلب.. ورصدنا أكثر من 25 غارة من الطائرات الروسية عل "سراقب" اليوم.. قوات النظام سيطرت على 4 قرى في ريف معرة النعمان الجنوبي الغربي.. كما سيطرت قوات "حزب الله" اللبناني والميليشيات الموالية لإيران على مناطق في ريف حلب الجنوبي بعد دخولها القتال على هذا المحور.. وفي إدلب ليس هناك تقدما لقوات النظام باتجاه "سراقب" بسبب وجود الأتراك هناك.. ولا نعلم إذا ما كانت نقطة المراقبة التركية الجديدة لمنع تقدم قوات النظام أم لتكون شاهدا على دخول قوات النظام إلى تلك المنطقة.. "أردوغان" يقول إن قواته موجودة في سوريا بموجب اتفاقية أضنة.. وماذا عن "مورك* التي تعد خارج إطار تلك الاتفاقية.. وماذا عن احتلال أجزاء من سوريا أيضا.. إذا دخلت القوات التركية سوريا بموجب اتفاق "بوتين" ولا علاقة لاتفاق أضنة بذلك.. التصريحات التركية من "أردوغان" ووزير خارجيته جاءت متأخرة ولم يتجرآ على نسب الجرائم في إدلب للروس.. اليوم كان هناك 26 قتيلا من قوات النظام و20 من الفصائل الجهادية قتلوا جميعا في ريف حلب Posted by ‎المرصد السوري‎ on Friday, January 31, 2020