بعد سماح “أردوغان” للفصائل الموالية له بالعبور من عفرين.. المجموعات الجهادية والمقاتلة تهاجم حلب

لا تزال الاشتباكات العنيفة تدور بين قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران من جهة والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على محاور الراشدين الرابعة ومعمل الكرتون والصحفيين والحميرة في محيط مدينة حلب، وسط تقدم ملحوظ للفصائل على حساب قوات النظام وميليشياتها.

ويأتي ذلك بعد وصول دفعات كبيرة من الفصائل الموالية لتركيا إلى مناطق نفوذ “تحرير الشام” عبر عفرين، في حين تمكنت الفصائل، مساء اليوم، من استعادة السيطرة على كتلة الصحفيين بريف حلب الغربي.

ورصد “المرصد السوري”، قبل قليل، انفجار عربة مفخخة تركها عنصر من “تحرير الشام” بالقرب من أحد المباني التي تتحصن بها قوات النظام في محور الصحفيين بريف حلب، كما تمكنت الفصائل من إلحاق خسائر كبيرة في قوات النظام وعتادها، حيث تم تدمير وتعطيل مدرعات لقوات النظام على محور معمل الكرتون، وتدمير قاعدة مضاد للدروع على محور الراشدين الخامسة بريف حلب الغربي.

وبذلك، تكون قوات النظام سيطرت في حلب على كل من (خان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا)

وكان “المرصد السوري” رصد، اليوم، تقدما لقوات النظام في محوري القراصي والقلعجية جنوب مدينة حلب، فيما قصف الطائرات الروسية مواقع بالقرب من طريق “M5″، وألقت الطائرات المروحية براميل متفجرة جديدة على خان العسل بالريف الحلبي.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات الروسية إلى 38 على سراقب ومحيطها في ريف إدلب ومناطق متفرقة من ريف حلب. كما ارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية على سراقب وريفها ومحيط تل مرديخ إلى 18.