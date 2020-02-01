بأوامر تركية مباشرة.. فصائل “درع الفرات” تفتح معركة بوابة حلب الشرقية وتُنزل العلم الروسي بعد سيطرتها على أحد النقاط

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم السبت، هجوم عنيف تنفذه الفصائل الموالية لأنقرة على مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بريف مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين على محور الدغلباش ومحور رادار الشعالة، في إطار معركة “العزم المتوقد” التي أطلقتها فصائل “الجيش الوطني” صباح اليوم بأوامر تركية، كما علم المرصد السوري أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على نقاط في المنطقة، بالإضافة لأسرهم عنصر على الأقل من قوات النظام، بينما عمد مقاتلون إلى إنزال العلم الروسي من على سطح أحد المباني، في حين تترافق الاشتباكات مع قصف مكثف ومتبادل بين الجانبين، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.