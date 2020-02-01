78 قضوا أمس بينهم 41 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و37 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 1 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الجمعة إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد مواطن متأثراً بجراح أصيب بها جراء استهداف طيران النظام الحربية لبلدة سراقب بالرشاشات الثقيلة قبل عدة أيام

وقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية، بعد إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين مجهولين في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

أيضاً قتل أحد عناصر الاستخبارات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، بعد أن أضرم مجهولون النار في سيارته في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

كذلك داهم ملثمون مجهولون، اليوم، مشفى الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وقتلوا قياديا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعد أن كان تعرض لإطلاق نار على طريق بلدة الشحيل

بينما قتل أحد عناصر الفصائل المعارضة سابقا جراء اشتباكات عنيفة بين مسلحين من أهالي الصنمين وعناصر شعبة المخابرات العسكرية في حي الجمعية بمدينة الصنمين

كما قتل 41 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك الدائرة بريفي حماة وإدلب

في حين قضى وقتل 31 مقاتل (5 من الفصائل و26 من الجهاديين) جراء القصف الجوي والاشتباكات مع قوات النظام بريفي حلب وإدلب