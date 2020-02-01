الفصائل الموالية لأنقرة تواصل هجماتها عند أطراف بوابة حلب الشرقية وتسيطر على 3 قرى غرب مدينة الباب.. ومقاتلون “يدعسون” العلم الروسي بأقدامهم

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور عدة بريف مدينة الباب الغربية والجنوبي الغربي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل موالية لتركيا من جانب آخر، وذلك في إطار الهجوم الذي ينفذه الأخير منذ صباح اليوم ضمن معركة “العزم المتوقد”، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات حققتها الفصائل في المنطقة، تمثلت بالسيطرة على قرى الشعالة وتل الرحال وخربشا، بالتزامن مع تمكنها من أسر عناصر لقوات النظام بالإضافة لإعطاب آليات لها، فيما عمد مقاتلون إلى الدوس بأقدامهم على العلم الروسي بعد إنزاله من على أحد النقاط التي تقدموا إليها، كما أفادت مصادر المرصد السوري بأن الفصائل المشاركة في المعركة هي “الجبهة الوطنية للتحرير والسلطان مراد وثوار الشام وأحرار الشرقية وجيش الشرقية والجبهة الشامية” المنضوية جميعها ضمن “الجيش الوطني، على صعيد متصل تستهدفت فصائل “الجيش الوطني” مطار كويرس العسكري بصواريخ الغراد.

شريط مصور يظهر مقاتلين في فصائل “درع الفرات” وهم يدوسون بأقدامهم على العلم الروسي بعد تقدمهم إلى أحد النقاط في ريف مدينة الباب شمال شرق حلب