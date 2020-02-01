الطائرات الروسية تعاود استهداف المنشآت الطبية وتخرج مشفى بريف حلب الغربي عن الخدمة

1 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مدير مشفى الشامي بمدينة أريحا متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف جوي روسي استهدف المشفى بشكل مباشر قبل يومين، في حين استهدفت طائرات حربية روسية بعدة غارات جوية، مشفى الهدى في قرية حور بريف حلب الغربي، ما أدى لخروج عن الخدمة، على صعيد متصل تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر على محاور بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، ومحاور أخرى واقعة بريفي حلب الغربي والجنوبي، وسط استمرار القصف الجوي الروسي على الريف الحلبي بالتزامن مع توقف متواصل للقصف الجوي على إدلب.

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