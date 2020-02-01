في إطار التصعيد مع الروس.. القوات التركية تحاوط بلدة سراقب من 3 اتجاهات عبر تثبيت نقطة عسكرية جديدة عند مفرق كفرعميم

1 فبراير,2020
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المرصد السوري لحقوق الانسان:وصول جثث من ليبيا لسوريين موالين لتركيا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت إلى استقدام معدات لوجستية وعسكرية مؤلفة من دبابات ومصفحات ونحو 20 جندي، إلى مدخل فرية كفرعميم الواقعة شرق بلدة سراقب، حيث تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها عند مفرق كفرعميم ضمن ما يعرف بطريق أبو الضهور – سراقب، لتكون بذلك القوات التركية قد تمركزت بثلاث نقاط في محيط سراقب من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية، وذلك في تحدٍ واضح وصريح للروس، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات التركية عمدت إلى تثبيت نقطة جديدة لها عند معمل الأدوية شمال بلدة سراقب، بعد أن كانت قد تمركزت النقطة الأولى بمنطقة الصوامع جنوب سراقب، يذكر أن هاتين النقطتين تتواجد على اتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بالـ (M5)، ومما سبق يبدو بأن الأتراك يتحدون الروس وهناك اشكالات بين الطرفين وخلافات على نقاط معينة من اتفاقهما حول الاتستراد الدولي.

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