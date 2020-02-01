مدير المرصد السوري: هناك جبهة جديدة تم فتحها بريف حلب الشمالي الشرقي، وهي جبهة مدينة الباب، فصائل موالية لأنقرة وبأمر مباشر من الأتراك وفق معلومات المرصد السوري قامت بفتح هذه الجبهة وتقدمت على حساب قوات النظام

1 فبراير,2020
أقل من دقيقة

مدير المرصد السوري: هناك جبهة جديدة تم فتحها بريف حلب الشمالي الشرقي، وهي جبهة مدينة الباب، فصائل موالية لأنقرة وبأمر مباشر من الأتراك وفق معلومات المرصد السوري قامت بفتح هذه الجبهة وتقدمت على حساب قوات النظام في قُرى الرحالة والشعالة ومواقع ومقرات أخرى في ريف مدينة الباب، هذه المناطق تقع عند غرب الباب ضمن ما يُعرف بـ “بوابة حلب الشرقية”، الفصائل الموالية لتركيا قامت أيضاً بإنزال العلم الروسي من بعض المقرات التي لايوجد فيها قوات روسية، هذه رسالة واضحة من أردوغان لبوتين وهي عندما نريد تحريك جبهات نستطيع، في إحدى المرات من العام الفائت عندما قرر قادة أحد الفصائل المنحدرة غالبية مقاتليه من دير الزور بفتح معركة قامت القوات التركية بإيقافها فوراً، أيضا هناك تقدم للفصائل على حساب قوات النظام في ريف حلب الغربي بعد أن سمحت تركيا لمقاتلين من مناطق الاحتلال التركي بعفرين بإدخال مئات العناصر والمشاركة في جبهة ريف حلب الغربي وتقدموا بما يعرف بـ “جمعية الصحفيين” في ضواحي حلب الغربية، وهناك اشتباكات عنيفة في ريف حلب الجنوبي بمنطقة “خان طومان” استهداف آليات لقوات النظام من قبل الفصائل المقاتلة و”الحزب الإسلامي التركستاني” الذي نشر بالصوت والصورة تواجده، ما لا يقل عن 500 مقاتل دخلوا من مناطق الإحتلال التركي في عفرين وانخرطوا فوراً في العمليات القتالية، النزوح لايزال مستمر في إدلب والأوضاع الإنسانية للمدنيين صعبة للغاية، مئات النازحين لايزالون في العراء لايوجد لديهم إمكانيات لإيواء أطفالهم بسبب سوء الأحوال

هناك جبهة جديدة تم فتحها بريف حلب الشمالي الشرقي، وهي جبهة مدينة الباب، فصائل موالية لأنقرة وبأمر مباشر من الأتراك

مدير المرصد السوري: هناك جبهة جديدة تم فتحها بريف حلب الشمالي الشرقي، وهي جبهة مدينة الباب، فصائل موالية لأنقرة وبأمر مباشر من الأتراك وفق معلومات المرصد السوري قامت بفتح هذه الجبهة وتقدمت على حساب قوات النظام في قُرى الرحالة والشعالة ومواقع ومقرات أخرى في ريف مدينة الباب، هذه المناطق تقع عند غرب الباب ضمن ما يُعرف بـ "بوابة حلب الشرقية"، الفصائل الموالية لتركيا قامت أيضاً بإنزال العلم الروسي من بعض المقرات التي لايوجد فيها قوات روسية، هذه رسالة واضحة من أردوغان لبوتين وهي عندما نريد تحريك جبهات نستطيع، في إحدى المرات من العام الفائت عندما قرر قادة أحد الفصائل المنحدرة غالبية مقاتليه من دير الزور بفتح معركة قامت القوات التركية بإيقافها فوراً، أيضا هناك تقدم للفصائل على حساب قوات النظام في ريف حلب الغربي بعد أن سمحت تركيا لمقاتلين من مناطق الاحتلال التركي بعفرين بإدخال مئات العناصر والمشاركة في جبهة ريف حلب الغربي وتقدموا بما يعرف بـ "جمعية الصحفيين" في ضواحي حلب الغربية، وهناك اشتباكات عنيفة في ريف حلب الجنوبي بمنطقة "خان طومان" استهداف آليات لقوات النظام من قبل الفصائل المقاتلة و"الحزب الإسلامي التركستاني" الذي نشر بالصوت والصورة تواجده، ما لا يقل عن 500 مقاتل دخلوا من مناطق الإحتلال التركي في عفرين وانخرطوا فوراً في العمليات القتالية، النزوح لايزال مستمر في إدلب والأوضاع الإنسانية للمدنيين صعبة للغاية، مئات النازحين لايزالون في العراء لايوجد لديهم إمكانيات لإيواء أطفالهم بسبب سوء الأحوال.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 1, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

31 يناير,2020

مدير “المرصد السوري”: سراقب كانت تأوي 110 آلاف مدنيا قبل أسابيع

30 يناير,2020

مدير “المرصد السوري”: الغارات الروسية مستمرة على مناطق مدنية في “النيرب” قرب أريحا.. وهي مناطق كانت ملجأ لآلاف النازحين في شمال غرب إدلب..

30 يناير,2020

مدير “المرصد السوري”: من المفترض إيقاف العمليات العسكرية الروسية لحل هذه الأزمة الإنسانية ووقف تشريد المدنيين من مناطق إدلب وحلب

30 يناير,2020

مدير “المرصد السوري”: قوات النظام تحاول التقدم باتجاه بلدة سراقب وباتت على بعد مسافة 2 كيلومتر عنها