في الشهر الأول من العام الجديد.. نحو 14 ألف ضربة جوية وبرية.. و13 مجزرة.. وأكثر من 1200 شخص قضوا واستشهدوا وقتلوا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل 1201 شخص خلال شهر كانون الثاني / يناير من العام 2020، توزعوا على الشكل التالي::

الشهداء المدنيون:: 262 بينهم 60 طفل دون سن الثامنة عشر، و41 مواطنات فوق سن الـ 18 توزعوا على الشكل التالي::

72 مواطن بينهم 29 طفل و15 مواطنة استشهدوا في قصف للطائرات الحربية الروسية، و64 مواطن بينهم 14 طفل دون الـ 18 و10 مواطنات فوق الـ 18 استشهدوا جراء قصف الطائرات الحربية، و4 بينهم طفل ومواطنة استشهدوا جراء قصف طائرات النظام المروحية، و24 مواطناً بينهم 4 مواطنات و5 أطفال استشهدوا في قصف وبرصاص قوات النظام، و22 مواطن بينهم 4 أطفال و5 مواطنات جراء قصف الفصائل، و5 مواطنين بينهم طفل ومواطنة استشهدوا برصاص قوات سوريا الديمقراطية، ورجل وطفل على يد حرس الحدود التركي، ورجلان على يد هيئة تحرير الشام، و32 مواطن بينهم مواطنة استشهدوا في ظروف مجهولة، وموطنتان اثنتان قضوا على يد تنظيم “الدولة الإسلامية”، و21 مواطناً بينهم 3 أطفال قضوا بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، و7 مواطنين بينهم 3 أطفال ومواطنة استشهدوا في انفجار مفخخات، ومواطنة على يد القوات التركية، و4 مواطنين قضوا باغتيالات متفرقة في الأراضي السورية.

مقاتلون سوريون من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وحركات وتنظيمات أخرى:: 146

قوات سوريا الديمقراطية:: 9

قوات النظام:: 269

عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية:: 200

حزب الله اللبناني:: 1

مقاتلون موالون للنظام من جنسيات غير سورية غالبيتهم من الطائفة الشيعية:: 18

مقاتلون من الفصائل الإسلامية المقاتلة وتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام)، وجيش المهاجرين والأنصار والحزب الإسلامي التركستاني من جنسيات غير سورية:: 286

جنود أتراك:: 10

في حين وثق المرصد السوري تنفيذ الطائرات الحربية الروسية والسورية والطائرات المروحية وقوات النظام 13625 ضربة جوية وبرية راح ضحيتها 161 مواطن مدني بينهم 49 طفلاً دون الـ 18، و30 مواطنة فوق الـ 18.

حيث نفذت طائرات الضامن الروسي 994 ضربة جوية راح ضحيتها 72 مواطن بينهم 29 طفلاً دون الـ 18، و15 مواطنة فوق الـ 18.

ونفذت طائرات النظام الحربية 968 ضربة راح ضحيتها 64 مواطن مدني بينهم 14 طفل و10 مواطنات.

كما ألقت طائرات النظام المروحية 673 برميل متفجر راح ضحيتهم 4 مواطنين بينهم طفل ومواطنة.

فيما استهدفت قوات النظام بـ 10990 قذيفة وصاروخ منطقة “خفض التصعيد” راح ضحيتها 21 مواطن بينهم 5 أطفال و4 مواطنات.

كذلك ارتكبت القوى المتصارعة 13 مجزرة خلال شهر كانون الثاني / يناير 2020 راح ضحيتها 121 مواطن بينهم 32 طفل دون الـ 18، و19 مواطنة فوق الـ 18 وتوزعت المجازر حسب مرتكبيها على النحو التالي::

6 مجازر نفذتها طائرات “الضامن الروسي” راح ضحيتها 47 مواطن بينهم 17 طفل دون الـ 18، و10 مواطنات فوق الـ 18.

4 مجازر نفذتها طائرات النظام الحربية راح ضحيتها 38 مواطن بينهم 9 أطفال دون الـ 18، و6 مواطنات فوق الـ 18.

مجزرة نفذتها قوات النظام راح ضحيتهما 9 مواطنين بينهم 5 أطفال دون الـ 18، ومواطنتان اثنتان فوق الـ 18.

مجزرة نفذتها المجموعات الجهادية راح ضحيتها 8 اشخاص بينهم طفل ومواطنة.

مجزرة نفذتها جهة لا تزال مجهولة الهوية راح ضحيتها 19 مواطناً.

كذلك ضربت مفخختان مناطق في سيطرة القوات التركية راح ضحيتها 7 مواطنين بينهم 3 أطفال ومواطنة.

بينما نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” وخلاياه النائمة ما لا يقل عن 9 استهدافات خلال شهر كانون الثاني / يناير راح ضحيتها 24شخص هم:: مواطنتان اثنتان، و9 مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية، و13 عنصراً من قوات النظام.

ورغم كل محاولات التوصل لحلول، وعمليات التهجير والتلاعب بمستقبل السوريين وقرارات مجلس الأمن والهدن، ورغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمراً دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة، لذا فإنَّنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، ندعو الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة، كما يجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان ولا يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب السوري.

رابط الدقة العالية لإنفوجرافيك الخسائر البشرية لشهر يناير 2020::



رابط الدقة العالية لإنفوجرافيك الشهداء المدنيين خلال شهر يناير 2020::



رابط الدقة العالية لإنفوجرافيك المجازر خلال شهر يناير 2020::



رابط الدقة العالية لإنفوجرافيك الضربات الجوية والبرية خلال شهر يناير 2020::

