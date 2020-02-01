المرصد السوري لحقوق الانسان : مقاتلو موالون لتركيا يشنون هجوما على مواقع حكومية قرب حلب

1 فبراير,2020
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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان  إن مقاتلين سوريين تدعمهم تركيا شنوا هجوما على مواقع تسيطر عليها الحكومة في شمال شرقي حلب يوم السبت مما يفتح جبهة جديدة ضد الجيش السوري الذي حقق تقدما كبيرا في إدلب المجاورة في الأسبوع الماضي.

وتركز الهجوم على منطقة قريبة من مدينة الباب التي تسيطر عليها تركيا وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها منذ 2017. ولم يرد أي ذكر عن أي هجوم جديد في وسائل الإعلام السورية الرسمية. وقالت مصادر في المعارضة المسلحة إن القوات التركية لم تشارك في الهجوم.

المصدر:grabbian

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