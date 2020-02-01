استمرارا للتظاهرات المعارضة لـ”تحرير الشام” وزعيمها.. مظاهرة مسائية في بلدة “كللي”

1 فبراير,2020
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خرجت مظاهرة مسائية، اليوم، في بلدة “كللي” ضد تحرير الشام وزعيمها أبومحمد الجولاني، واصفيها ببيع المناطق السورية للنظام وروسيا. وطالب المتظاهرون بتشكيل كتائب مستقلة بعيدة عن الأجندات الإقليمية والدولية لمواجهة قوات النظام وروسيا في إدلب وحلب.
وشهدت بلدة “كللي” مظاهرة مسائية، في 20 يناير/كانون الثاني، تطالب هيئة تحرير الشام وزعيمها أبومحمد الجولاني بالخروج من مناطقهم، حيث جاب عشرات المواطنين شوارع البلدة بهتافات مناوئة لـ”هيئة تحرير الشام”.
كان المرصد السوري” رصد، في 14 يناير/ كانون الثاني، خروج عشرات المتظاهرين بمظاهرة وسط بلدة كللي بريف إدلب الشمالي. وندد المتظاهرون بتصرفات هيئة تحرير الشام وزعيمها أبومحمد الجولاني، مطالبين بخروج الهيئة و”حكومة الإنقاذ” التابعة لها من البلدة.
وفي 8 يناير/كانون الثاني، خرجت مظاهرة ضمت العشرات في بلدة “كللي” بريف إدلب، حيث هتف المتظاهرون ضد هيئة تحرير الشام وذراعها السياسي ما يسمى بـ”حكومة الإنقاذ” والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لديها. 
وفي سياق ذلك، شوهدت عبارات كتبت على الجدران في مدينة إدلب، تطالب بإسقاط هيئة تحرير الشام والفصائل. وكانت مظاهرة ضمت عشرات النساء والأطفال، خرجت في 4 يناير/كانون الثاني في بلدة “كللي” بريف إدلب الشمالي، للمطالبة بإسقاط هيئة تحرير الشام، بسبب تسلط هيئة تحرير الشام واعتقالها كل من يعارضها.

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