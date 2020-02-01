مسلحون مجهولون يقتلون قياديا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية”

1 فبراير,2020
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محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
أطلق مسلحون مجهولون النار تجاه مواطن من أبناء بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي كان يقود دراجة نارية على أطراف بلدته، ما تسبب بمقتله وسرقة دراجته. يذكر أنه كان قياديا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية”.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 428 شخص.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ138 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 285 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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